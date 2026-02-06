Родителям и полиции предложили мониторить соцсети школьников

В некоторых субъектах России образовательные учреждения начали добровольный мониторинг аккаунтов учащихся 5-11 классов в социальных сетях с целью выявления опасного контента и случаев кибербуллинга. Классные руководители будут отвечать за эту инициативу, однако оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова выразила сомнения в ее эффективности, передает НСН.

По ее мнению, мониторинг личных страниц школьников может оказаться неэффективным, так как многие учащиеся создают анонимные аккаунты, доступные только им. Вместо этого Мирясова призвала сосредоточить усилия на сообществах с деструктивным контентом, где могут находиться организаторы с определенными целями. Она отметила, что учителя уже перегружены работой и могут не справиться с дополнительными обязанностями по мониторингу соцсетей.

Мирясова также подчеркнула важность доверительных отношений между родителями и детьми, добавив, что попытка контролировать все аспекты жизни подростков может привести к их закрытости. Она считает, что правоохранительные органы должны принимать активное участие в отслеживании опасного контента.

Инициатива по мониторингу социальных сетей связана с ростом случаев нападений учащихся на школы.