Родителям и полиции предложили мониторить соцсети школьников
В некоторых регионах России школы начали добровольный мониторинг аккаунтов учеников в соцсетях для выявления опасного контента и кибербуллинга. Классные руководители отвечают за эту инициативу, однако оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова усомнилась в её эффективности. Она отметила, что многие школьники используют анонимные аккаунты, недоступные для контроля, и предложила сосредоточиться на сообществах с деструктивным контентом. Мирясова подчеркнула, что учителя уже перегружены и могут не справиться с дополнительной нагрузкой, а также акцентировала важность доверия между родителями и детьми, поскольку чрезмерный контроль может привести к закрытости подростков. По её мнению, активнее должны работать правоохранительные органы.

Инициатива по мониторингу социальных сетей связана с ростом случаев нападений учащихся на школы.