В детсаду под Рязанью замерзали дети, прокуратура зафиксировала +16 в помещении
Прокуратура Рязанского района выявила нарушения температурного режима в детском саду в селе Подвязье после проверки публикации в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что в игровых помещениях для дошкольников температура составляла +16 градусов при нормативе не ниже +21 градуса. Прокуроры внесли директору учреждения представление с требованием устранить нарушения.
После вмешательства надзорного органа мощность подачи тепла увеличили, сейчас показатели соответствуют нормам.
Ранее СМИ сообщали о жалобе жительницы села на холод в детском саду. По словам женщины, температура опускалась до 11 градусов.