Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 76.65 / 76.90 05/02 16:20
Нал. EUR 91.22 / 91.90 05/02 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 267
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 401
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Жительница Рязанской области добилась перерасчета за свет и получила компенсацию
Рязанский областной суд восстановил права жительницы Скопинского района, обязав компанию «РЭСК» пересчитать ее счета за электроэнергию. Женщина обратилась в суд, потому что ее дом в 2014 году незаконно отключили от электричества соседи. Она жаловалась в полицию и прокуратуру, но ситуация не изменилась. В 2022 году электричество снова подключили, но женщина считала, что переплатила за услуги и не оплачивала счета. В 2024 году ей приостановили подачу электроэнергии из-за задолженности. Рязанский областной суд изучил дело и убедился, что она действительно не пользовалась электричеством с 2014 года. Суд обязал «РЭСК» сделать перерасчет, а также выплатить женщине компенсацию за моральный вред и покрыть ее юридические расходы.

Рязанский областной суд восстановил права жительницы Скопинского района, обязав компанию «РЭСК» пересчитать ее счета за электроэнергию. Об этом сообщили пресс-служба суда.

Женщина обратилась в суд, потому что ее дом в 2014 году незаконно отключили от электричества соседи. Она жаловалась в полицию и прокуратуру, но ситуация не изменилась. В 2022 году электричество снова подключили, но женщина считала, что переплатила за услуги и не оплачивала счета. В 2024 году ей приостановили подачу электроэнергии из-за задолженности.

Скопинский районный суд отказал женщине, но Рязанский областной суд изучил дело и решил, что она действительно не пользовалась электричеством с 2014 года. Суд отменил предыдущее решение и обязал «РЭСК» сделать перерасчет, а также выплатить женщине компенсацию за моральный вред и покрыть ее юридические расходы.