Жительница Рязанской области добилась перерасчета за свет и получила компенсацию

Рязанский областной суд восстановил права жительницы Скопинского района, обязав компанию «РЭСК» пересчитать ее счета за электроэнергию. Женщина обратилась в суд, потому что ее дом в 2014 году незаконно отключили от электричества соседи. Она жаловалась в полицию и прокуратуру, но ситуация не изменилась. В 2022 году электричество снова подключили, но женщина считала, что переплатила за услуги и не оплачивала счета. В 2024 году ей приостановили подачу электроэнергии из-за задолженности. Рязанский областной суд изучил дело и убедился, что она действительно не пользовалась электричеством с 2014 года. Суд обязал «РЭСК» сделать перерасчет, а также выплатить женщине компенсацию за моральный вред и покрыть ее юридические расходы.