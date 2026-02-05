Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу Украины, России и США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем новом раунде трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, отметив, что текущая тревожная обстановка свидетельствует о том, что мирное соглашение еще не достигнуто. Зеленский подчеркнул, что «раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились». Издание «РБК-Украина» подтвердило информацию о предстоящих переговорах. Напомним, предыдущие встречи состоялись 4 и 5 февраля в Абу-Даби. По итогам второго дня переговоров руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов охарактеризовал обсуждения как продуктивные.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем новом раунде трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, отметив, что текущая тревожная обстановка свидетельствует о том, что мирное соглашение еще не достигнуто.

Зеленский подчеркнул, что «раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились». Издание «РБК-Украина» подтвердило информацию о предстоящих переговорах.

Напомним, предыдущие встречи состоялись 4 и 5 февраля в Абу-Даби. По итогам второго дня переговоров руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов охарактеризовал обсуждения как продуктивные.