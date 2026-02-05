Только 31% рязанцев готовы согласиться на «серую» зарплату — опрос

Только 31% экономически активных жителей Рязани готовы согласиться на работу с серой зарплатой или неофициальным оформлением. Об этом сообщил сервис SuperJob по итогам опроса. Против подобных схем выступили 42% респондентов. Они заявили, что не приняли бы предложение о неофициальной занятости и выплатах в конверте.

Мужчины чаще женщин допускали неофициальную оплату труда — 36% против 26%. Среди женщин больше тех, кто назвал соблюдение Трудового кодекса обязательным условием трудоустройства — 47%.

Среди горожан старше 45 лет готовность получать зарплату в конверте оказалась выше — 38%. В группе до 35 лет на такие условия согласились 31% опрошенных.

Респонденты с высшим образованием чаще отказывались от серых схем, чем жители со средним профессиональным образованием.