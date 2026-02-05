Минздрав РФ установил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы

Министерство здравоохранения России установило минимальные баллы для ЕГЭ, необходимых для поступления в медицинские вузы в 2026 году. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ был опубликован на сайте министерства.

Для поступления в Первый Московский государственный университет имени И. М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» абитуриенты должны набрать не менее 55 баллов по ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии.

Для поступления в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова на программу «Медицинская биохимия» минимальный порог составляет 50 баллов по русскому языку, биологии, математике и химии. Аналогичные требования действуют и для программы «Фармация», где также необходимо набрать минимум 50 баллов по русскому языку, биологии и химии.

Минимумы установлены в том числе и для региональных вузов, подведомственных Минздраву РФ: Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко и ряд других университетов.