Более 111 млн российских избирателей зарегистрировали в январе 2026 года

По данным комиссии, за пределами РФ зарегистрировано 1 млн 816 тыс. 341 избиратель. В городе Байконур их насчитывается 11 тыс. 477 человек. Отмечается, что в прошлом году за этот же период общее число избирателей в России достигло 111 млн 562 тыс. 942 человек.

Общее число избирателей в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 111 млн 287 тыс. человек. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны.

