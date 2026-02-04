В РЖД предупредили о задержке поездов, проходящих через Рязанскую область

Пассажирские поезда, проходящие через Рязанскую область, задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Тамбовской области.
В РЖД сообщили, что поездные бригады оказывают пассажирам полную помощь и поддержку, а в вагонах поддерживается комфортная температура.
В списке задержанных рейсов оказались следующие направления:
- № 3 Кисловодск — Москва;
- № 27 Симферополь — Москва;
- № 35 Адлер — Санкт-Петербург;
- № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;
- № 101 Адлер — Москва;
- № 139 Кисловодск — Архангельск;
- № 266 Москва — Новороссийск;
- № 739 Воронеж — Москва.
В настоящее время решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход места инцидента. Железнодорожные службы принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.