В РЖД предупредили о задержке поездов, проходящих через Рязанскую область
Пассажирские поезда, проходящие через Рязанскую область, задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Тамбовской области. В РЖД сообщили, что поездные бригады оказывают пассажирам полную помощь и поддержку, а в вагонах поддерживается комфортная температура. В списке задержанных рейсов оказались следующие направления: № 3 Кисловодск — Москва; № 27 Симферополь — Москва; № 35 Адлер — Санкт-Петербург; № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород; № 101 Адлер — Москва; № 139 Кисловодск — Архангельск; № 266 Москва — Новороссийск; № 739 Воронеж — Москва. В настоящее время решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход места инцидента.

Пассажирские поезда, проходящие через Рязанскую область, задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Тамбовской области.

В РЖД сообщили, что поездные бригады оказывают пассажирам полную помощь и поддержку, а в вагонах поддерживается комфортная температура.

В списке задержанных рейсов оказались следующие направления:

  • № 3 Кисловодск — Москва;
  • № 27 Симферополь — Москва;
  • № 35 Адлер — Санкт-Петербург;
  • № 37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород;
  • № 101 Адлер — Москва;
  • № 139 Кисловодск — Архангельск;
  • № 266 Москва — Новороссийск;
  • № 739 Воронеж — Москва.

В настоящее время решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход места инцидента.