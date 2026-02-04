В Рязани врачи удалили пациенту огромную кисту
Врачи БСМП удалили пациенту кисту объемом полтора литра. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Киста возникла как осложнение после тяжелого панкреатита. Чтобы ее удалить, специалисты БСМП провели операцию с помощью современного эндоскопического оборудования: нашли безопасный путь через стенку желудка, дренировали кисту и установили стент. По данным регионального минздрава, сейчас пациент чувствует себя лучше.
