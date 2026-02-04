Мошенники стали предлагать жертвам списать долги через МФЦ

«Мошенники рассылают предложения „списать долги через МФЦ в рамках государственной программы“. Пройдя по ссылке из таких писем пользователь попадает на фишинговый ресурс, где ему предложат оценить шансы на списание долгов, пройдя тест», — пояснили в ведомстве.

МВД России предупредило о новой схеме мошенников: они рассылают письма о списании долгов через МФЦ. Об этом «Известиям» сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Мошенники рассылают предложения „списать долги через МФЦ в рамках государственной программы“. Пройдя по ссылке из таких писем пользователь попадает на фишинговый ресурс, где ему предложат оценить шансы на списание долгов, пройдя тест», — пояснили в ведомстве.

По информации ТАСС, для получения «результатов» нужно ввести код из СМС. Отмечается, что автоматическое списание долгов не предусмотрено.