Минобороны: над российскими регионами уничтожили 24 беспилотника
Над Брянской областью перехватили и уничтожили 11 беспилотников, над Белгородской — 8, над Ростовской — 4, над Астраханской — 1. В Ростовской области пострадавших и разрушений нет, данные о последствиях в других областях не предоставлены.
