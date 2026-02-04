Госдума: в РФ может появиться адаптивный больничный

В Госдуму внесут законопроект об адаптивном больничном, который позволит сотрудникам работать удаленно во время болезни. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Ярослав Нилов.

«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — сказал парламентарий.

По его словам, инициатива предлагает гибкий подход к больничным листам. Сотрудники, чьи заболевания не мешают работе, могут оформить адаптивный больничный. В Трудовой кодекс РФ планируется добавить статью «Временный адаптивный режим труда», которая предусматривает дистанционную работу без больничного при наличии медицинского заключения.