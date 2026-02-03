В РФ начнут производить автомобили Jeland

«АГР Холдинг» и компания Defetoo объявляют о расширении сотрудничества и начале подготовки к выводу на рынок нового российского автомобильного бренда «Jeland», — говорится в сообщении. Детали о концепции бренда, его модельной линейке и планах выхода на рынок будут раскрыты позже, сообщили в АГР.

«АГР Холдинг» и китайский партнер Defetoo планируют запустить производство автомобилей под новой маркой Jeland в России в первой половине 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АГР.

Детали о концепции бренда, его модельной линейке и планах выхода на рынок будут раскрыты позже, сообщили в АГР.