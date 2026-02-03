Рязанский суд вынес приговор жителю Саратова за повторное пьяное вождение
В июне 2025 года 50-летнего мужчину из Саратова уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Спустя несколько месяцев он снова сел за руль нетрезвым. Злоумышленника поймали полицейские. Сараевский суд признал мужчину виновным и назначил обязательные работы на 200 часов. Также его на полтора года лишили водительских прав.
Рязанский суд вынес приговор жителю Саратова за повторное пьяное вождение. Об этом сообщил ИД «Пресса».
В июне 2025 года 50-летнего мужчину из Саратова уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Спустя несколько месяцев он снова сел за руль нетрезвым. Злоумышленника поймали полицейские.
Сараевский суд признал мужчину виновным и назначил обязательные работы на 200 часов. Также его на полтора года лишили водительских прав.
Автомобиль, которым управлял житель Саратова, как установил суд, принадлежал другому человеку, машину вернули владельцу.