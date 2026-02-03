Рязанцы смогут сдать на переработку фильтры для воды у ТЦ «Премьер» до 15 февраля
«Напоминаем, что использованные фильтры нельзя выбрасывать в обычный мусор, так как они содержат опасные вещества, химические остатки, металлы и другие загрязняющие окружающую среду элементы. Корпус из белого пластика перерабатывают в полимерную гранулу для производства новых вещей», — говорится в сообщении.
Рязанцы смогут сдать на переработку фильтры для воды на парковке ТЦ «Премьер» до 15 февраля. Об этом сообщил «Экопункт Рязань» в соцсетях.
В группе отметили, что необходимо приносить просушенные изделия.