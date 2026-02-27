В Рязанской области рецидивист наступил на горло соседу и угрожал задушить

В Рязанской области рецидивист хотел убить 68-летнюю женщину и ее сожителя. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительной информации полицейских, в доме в деревне Иншаково Клепиковского округа по соседству проживали 33-летний ранее судимый мужчина и 68-летняя женщина с 46-летним сожителем.
Отмечается, что пенсионерка злоупотребляет спиртным. Она упрекнула соседа, что тот не заготавливает дрова для печки. Мужчина сказал, что дома бывает редко и у него есть свой запас в комнате. Пьяная соседка продолжала ссору.
Во время скандала рецидивист пригрозил задушить женщину, накинул ей на шею шнурок от обуви, но передумал и отпустил. В этот момент в ссору вмешался сожитель потерпевшей. Он заявил, что расправится с соседом, «как песню споет». Рецидивист повалил мужчину на пол, наступил ему на горло и пригрозил задушить.
После злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали полицейские.
Возбуждены уголовные дела по статье 119 УК РФ. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы. Ранее мужчину судили за кражу и наркопреступление.
Иллюстративное фото.