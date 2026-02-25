Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
307
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
946
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 079
Нехватка личного пространства в квартире приводит к ссорам — исследование
Отсутствие личного пространства в доме приводит к конфликтам у половины российских пар. Согласно исследованию ГК DARS, 51% респондентов стараются задерживаться на работе, гулять или искать одиночные занятия, чтобы избежать ссор с партнёром, а каждый третий замечает раздражающие привычки второй половины прямо в квартире.

По данным опроса, 85% россиян считают, что переезд в более просторное жильё поможет решить проблемы в отношениях. Главные раздражители — разный режим дня (47%), нехватка личного времени (22%), беспорядок (25%), невозможность спокойно поговорить по телефону (15%) и очереди в ванную (7%).

Каждый второй респондент признаётся, что ищет возможность побыть один, а для 11% «побеги из дома» стали регулярной практикой.

Непродуманная планировка негативно сказывается на эмоциональном состоянии: 42% участников жалуются на ухудшение нервов, 20% не могут полноценно отдохнуть, 13% отмечают ухудшение отношений, а 37% чаще замечают в партнёре мелкие раздражающие привычки.