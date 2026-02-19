В Рязани из-за аварии пропал свет

Об этом 19 февраля РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Электричества нет по следующим улицам: Касимовское шоссе; Фирсова; 8 Марта; Попова; Лермонтова; Совхозная; 1-й Совхозный проезд; Радиозаводская. Также рязанцы сообщили, что свет частично отсутствует на Право-Лыбедской. Бригады осуществляют ремонтные работы. Свет планируют дать в течение четырех часов с момента отключения.

