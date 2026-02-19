Археологи нашли под Рязанью возможное захоронение Аттилы

По данным издания, неподалёку от Рязани археологи обнаружили возможное захоронение Аттилы. В погребении найдены останки крупного мужчины ростом 2 метра 8 сантиметров, он был в медвежьем плаще с двумя мечами и богатой портупеей. Однако ученые сомневаются, что это действительно могила вождя гуннов: некоторые историки считают, что в захоронении покоится местный вождь финно-угорского происхождения, который подражал гуннам.

Историки склоняются к мнению, что на момент смерти Аттилы его войска находились в римской провинции Паннония в районе Карпат.

«Вероятность того, что с Карпатской котловины сюда, до Оки, дотащили Аттилу, крайне мала. С другой стороны, обряд ритуального умерщвления и погребения вождя существует буквально в каждой местности, везде можно услышать рассказы о хрустальных или золотых гробах, и, несомненно, на Рязанщине такие рассказы вполне могли возникнуть», — заметил заведующий отделом Шиловского историко-культурного музейного комплекса Александр Гаврилов.

Справка:

Аттила — предводитель гуннов, вошедший в историю как Бич Божий. Он объединил под своей властью обширные территории от Рейна до Волги и завоевал славу устрашающего полководца. Согласно легенде, его успех был связан с мечом, который он считал мечом бога войны Марса. Аттила покорил полмира. Умер в 453 году от внезапного кровоизлияния на брачном ложе.

Фото: кадр из программы «Легенды и мифы», РЕН ТВ.