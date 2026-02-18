Житель Рязанской области закупился сигаретами почти на 5 миллионов рублей, ему грозит колония

По версии следствия, житель Пронского округа в период с октября 2024 года по январь 2025 года приобрел немаркированную табачную продукцию. Мужчина собирался заняться ее торговлей и хранил товар у себя дома. Там полицейские нашли свыше 34 тыс. пачек сигарет стоимостью свыше 4,6 млн рублей. На мужчину возбудили уголовное дело. Оно направлено в пронский суд для рассмотрения по существу.

Житель Рязанской области закупился сигаретами почти на 5 миллионов рублей, ему грозит колония. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, житель Пронского округа в период с октября 2024 года по январь 2025 года приобрел немаркированную табачную продукцию. Мужчина собирался заняться ее торговлей и хранил товар у себя дома. Там полицейские нашли свыше 34 тыс. пачек сигарет стоимостью свыше 4,6 млн рублей.

На мужчину возбудили уголовное дело. Оно направлено в пронский суд для рассмотрения по существу.