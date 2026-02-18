В Рязани встали троллейбусы

Инцидент произошел утром в среду, 18 февраля, на Московском шоссе. По словам очевидцев, троллейбусы не могут проехать из-за застрявшей в снегу фуры. На опубликованных кадрах видно, что встали как минимум пять транспортных средств. Согласно «Яндекс Картам», на участке дороги образовалась пробка. Официальная информация уточняется.