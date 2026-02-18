В Госдуме предложили ввести «карту русского» для иностранцев

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил ввести новый документ — «карту русского» для иностранцев, которые имеют доказанную связь с Россией и русской культурой. Об этом пишет «Абзац».
Этот шаг, по аналогии с «картой поляка», призван упростить процесс получения виз, а также облегчить трудоустройство и обучение в России. Кроме того, карта позволит её обладателям быстрее получить вид на жительство и гражданство.
Карту смогут получить этнические украинцы и белорусы с русскими корнями, а также иностранцы, активно способствующие популяризации русской культуры и языка.
Отмечается, что обладатели карты должны продемонстрировать знание русского языка или желание его изучать. Преимуществом станет принадлежность к Русской православной церкви или участие в СМИ, направленных на защиту русской культуры и интересов страны.
Отказ в выдаче карты будет применяться к тем, кто воевал против России, состоял в запрещенных организациях или дискредитировал русскую культуру и политику