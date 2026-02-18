В Госдуме предложили ввести «карту русского» для иностранцев

Рязань
Все публикации →
Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил ввести «карту русского» для иностранцев с доказанной связью с Россией и русской культурой, пишет «Абзац». Эта карта упростит получение виз, трудоустройство, обучение, а также ускорит оформление вида на жительство и гражданства. Право на карту получат этнические украинцы и белорусы с русскими корнями, а также иностранцы, активно продвигающие русский язык и культуру. Обладатели должны знать русский язык или желать его изучать, а преимуществом станет принадлежность к Русской православной церкви или участие в СМИ, защищающих русскую культуру и интересы России. Отказ выдачи будет для тех, кто воевал против России, состоял в запрещенных организациях или дискредитировал русскую культуру и политику.

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил ввести новый документ — «карту русского» для иностранцев, которые имеют доказанную связь с Россией и русской культурой. Об этом пишет «Абзац».

Этот шаг, по аналогии с «картой поляка», призван упростить процесс получения виз, а также облегчить трудоустройство и обучение в России. Кроме того, карта позволит её обладателям быстрее получить вид на жительство и гражданство.

Карту смогут получить этнические украинцы и белорусы с русскими корнями, а также иностранцы, активно способствующие популяризации русской культуры и языка.

Отмечается, что обладатели карты должны продемонстрировать знание русского языка или желание его изучать. Преимуществом станет принадлежность к Русской православной церкви или участие в СМИ, направленных на защиту русской культуры и интересов страны.

Отказ в выдаче карты будет применяться к тем, кто воевал против России, состоял в запрещенных организациях или дискредитировал русскую культуру и политику