Россиянам начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах

Россияне начали сообщать о мошенниках, которые предлагают продлить срок хранения заказов на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости. В одной из жалоб женщина отметила, что ей позвонил незнакомец с неизвестного номера и сообщил об истечении срока хранения заказа на онлайн-платформе, которую она никогда не использовала. В другой жалобе упоминается о якобы начисленных штрафах за невыборку заказа в срок. «В процессе разговора женщина стала злиться, кричать и угрожать», — отметила россиянка.

