Госдума: за 20 лет число неполных семей в РФ выросло на 83%

Об этом заявила зампредседателя Госдумы Кузнецова. Она отметила, что за аналогичный промежуток времени число отцов-одиночек увеличилось в четыре раза: «Сегодня у нас более миллиона одиноких пап и почти пять миллионов семей без отца. То есть каждый третий ребёнок в стране из неполной семьи», — рассказала депутат. По ее словам, в среднем неполные семьи оказываются на 8,7% беднее полных.

