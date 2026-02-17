За неделю в Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 9 по 15 февраля ОРВИ и гриппом заболели 6 662 человека. Это выше предыдущей недели на 1,3%. Среди заболевших жители областного центра составили 75,3%. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии. Кроме того, с 9 по 15 февраля зарегистрировано восемь случаев COVID-19 (предыдущая неделя — 10 случаев).

