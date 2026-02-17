В Wildberries заявили о планах внедрить биометрию для продажи алкоголя

Как отметили в компании, применение биометрии может стать потенциально эффективным инструментом для развития торговли на маркетплейсах товарами, дистанционная продажа которых сейчас ограничена или запрещена. «Мы рассматриваем использование ЕБС в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией», — уточнили РИА Новости в маркетплейсе.

В Wildberries заявили о планах внедрить биометрию для продажи товаров для взрослых. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Как отметили в компании, применение биометрии может стать потенциально эффективным инструментом для развития торговли на маркетплейсах товарами, дистанционная продажа которых сейчас ограничена или запрещена.

«Мы рассматриваем использование ЕБС [Единая биометрическая система. — прим. ред.] в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией», — уточнили РИА Новости в маркетплейсе.