В Рязани начали работу фудтраки с блюдами местной кухни

Фудтраки будут работать на Лыбедском бульваре: два у цирка, еще один — у скейтпарка. Рязанцы смогут купить в низ блины с разными начинками, а также выпечку и другие блюда, адаптированные под формат стритфуда. Планируется, что позже фудтраки будут работать на точках большого пешеходного маршрута и на крупных городских мероприятиях. Фото: Центр развития креативных индустрий

В Рязани начали работу фудтраки с блюдами местной кухни. Об этом сообщил региональный центр развития креативных индустрий.

Фудтраки будут работать на Лыбедском бульваре: два у цирка, еще один — у скейтпарка. Рязанцы смогут купить в низ блины с разными начинками, а также выпечку и другие блюда, адаптированные под формат стритфуда.

Планируется, что позже фудтраки будут работать на точках большого пешеходного маршрута и на крупных городских мероприятиях.

Фото: Центр развития креативных индустрий