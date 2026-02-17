Труженице тыла из Рязанской области исполнилось 95 лет
95 лет жительнице деревни Перекаль в Рыбновском округе Вере Алексеевой исполнилось 15 февраля. Ее поздравила заместитель главы по социально-культурному развитию Эльвира Донских.
