Труженице тыла из Рязани Ольге Квардаковой исполнилось 102 года

Рязанку поздравила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи Инна Монахова, вручив цветы и подарок. Во время войны Ольга Ивановна работала на торфоразработках во Владимирской области, а после — воспитывала шестерых детей и трудилась на сезонных работах. Ей присвоено звание «Мать-героиня».