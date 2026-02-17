Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве планируется начать во второй половине дня

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве планируется начать во второй половине дня, после 14:00 по мск. Об этом сообщило издание ТАСС.

Отмечается, что возглавляет российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента РФ. Со стороны США в переговорах примут участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.