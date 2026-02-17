Сотни рязанцев остались без холодной воды 17 февраля
Сотни рязанцев остались без холодной воды 17 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет с 11:40 до 17:00 на улице Мервинская 9.
С 20:00 17 февраля до 06:00 18 февраля — по адресам:
- Касимовское шоссе 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а
С 10:30 до 17:00 по адресам:
- 10-я Линия с д. 2 по д. 48 (четная сторона) и с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона);
- 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
- 12-я Линияс д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 55 (нечетная сторона);
- 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 31 (нечетная сторона);
- Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2, 93 корп.3, 95, 95 корп.1, 95 корп.2, 95 корп.3, 97, 99, 104, 106, 108, 112, 123;
- Осипенко с д. 46 по д. 92 (четная сторона) и с д. 45 по д. 87 (нечетная сторона);
- Островского с д. 58 по д. 118 (четная сторона) и с д. 59 по д. 99 (нечетная сторона);
- Стройкова 88, 88 корп.1, 90, 92, 94/41;
- 1-й проезд Осипенко;
- 2-й проезд Осипенко;
- 3-й проезд Осипенко;
- 4-й проезд Осипенко;
- 5-й проезд Осипенко;
- 6-й проезд Осипенко;
- 7-й проезд Осипенко;
- 14-я Линия д.1а, 2, 2стр1, 2а, 2 В, 2 г -административные здания;
- Подкачка — Ленинского Комсомола д.93б, лит А.
С 10:00 до 17:00 по адресам:
- 1-я Прудная 24, 24а;
- Связи 7, 9, 9а, 10, 10 корп.1, 10б (маг. Апельсин), 11 (МКУ Техобеспечение), 11а (МКУ Техобеспечение), 12, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 14 В (ООО «Торгово-производственная фирма»), 14 В ст 4 (Административное здание), 15, 16 (ТЦ Сокол), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17а (МБОУ Школа № 38), 17б (ЦТП), 18, 19, 20, 22, 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
- Соколовская 2б, 1 В (Райгаз).
С 09:00 до 17:00 по адресам:
- 3-й Новопавловский проезд 12;
- Высоковольтная 25а, 27 корп.1, 27 корп.2, 29, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31 корп.2;
- Высоковольтная 33, корп. 2 (МБДОУ № 102)