Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Сотни рязанцев остались без холодной воды 17 февраля
Сотни рязанцев остались без холодной воды 17 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет с 11:40 до 17:00 на улице Мервинская 9.

С 20:00 17 февраля до 06:00 18 февраля — по адресам:

  • Касимовское шоссе 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а

С 10:30 до 17:00 по адресам:

  • 10-я Линия с д. 2 по д. 48 (четная сторона) и с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона);
  • 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона);
  • 12-я Линияс д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 55 (нечетная сторона);
  • 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 31 (нечетная сторона);
  • Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2, 93 корп.3, 95, 95 корп.1, 95 корп.2, 95 корп.3, 97, 99, 104, 106, 108, 112, 123;
  • Осипенко с д. 46 по д. 92 (четная сторона) и с д. 45 по д. 87 (нечетная сторона);
  • Островского с д. 58 по д. 118 (четная сторона) и с д. 59 по д. 99 (нечетная сторона);
  • Стройкова 88, 88 корп.1, 90, 92, 94/41;
  • 1-й проезд Осипенко;
  • 2-й проезд Осипенко;
  • 3-й проезд Осипенко;
  • 4-й проезд Осипенко;
  • 5-й проезд Осипенко;
  • 6-й проезд Осипенко;
  • 7-й проезд Осипенко;
  • 14-я Линия д.1а, 2, 2стр1, 2а, 2 В, 2 г -административные здания;
  • Подкачка — Ленинского Комсомола д.93б, лит А.

С 10:00 до 17:00 по адресам:

  • 1-я Прудная 24, 24а;
  • Связи 7, 9, 9а, 10, 10 корп.1, 10б (маг. Апельсин), 11 (МКУ Техобеспечение), 11а (МКУ Техобеспечение), 12, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 14 В (ООО «Торгово-производственная фирма»), 14 В ст 4 (Административное здание), 15, 16 (ТЦ Сокол), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17а (МБОУ Школа № 38), 17б (ЦТП), 18, 19, 20, 22, 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
  • Соколовская 2б, 1 В (Райгаз).

С 09:00 до 17:00 по адресам:

  • 3-й Новопавловский проезд 12;
  • Высоковольтная 25а, 27 корп.1, 27 корп.2, 29, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31 корп.2;
  • Высоковольтная 33, корп. 2 (МБДОУ № 102)