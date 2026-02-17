Сотни рязанцев остались без холодной воды 17 февраля

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурса не будет с 11:40 до 17:00 на улице Мервинская 9. С 20:00 17 февраля до 06:00 18 февраля — по адресам: Касимовское шоссе 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а С 10:30 до 17:00 по адресам: 10-я Линия с д. 2 по д. 48 (четная сторона) и с д. 3 по д. 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 2 по д. 52 (четная сторона) и с д. 3 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линияс д. 2 по д. 68 (четная сторона) и с д. 1 по д. 55 (нечетная сторона); 14-я Линия с д. 2 по д. 64 (четная сторона) и с д. 1 по д. 31 (нечетная сторона); Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2, 93 корп.3, 95, 95 корп.1, 95 корп.2, 95 корп.3, 97, 99, 104, 106, 108, 112, 123;