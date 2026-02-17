Рязанский суд признал банкротом компанию за долг на сумму более 22 миллионов

Рязань
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом компанию ООО «ПФП «Квантэкс». Решение было принято 27 декабря 2024 года после того, как Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» подал заявление о несостоятельности предприятия. Суд ввел процедуру наблюдения, временным управляющим компании назначен В. Г. Машанов. В ходе наблюдения составили реестр требований кредиторов, в который вошли долги на общую сумму более 22 миллионов рублей. Суд установил, что у «Квантэкса» есть признаки банкротства. В результате решено ввести конкурсное производство для дальнейшего урегулирования долгов компании.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом компанию ООО «ПФП «Квантэкс». Решение было принято 27 декабря 2024 года после того, как Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» подал заявление о несостоятельности предприятия.

Суд ввел процедуру наблюдения, временным управляющим компании назначен В. Г. Машанов. В ходе наблюдения составили реестр требований кредиторов, в который вошли долги на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Суд установил, что у «Квантэкса» есть признаки банкротства и не нашел оснований для других мер, таких как финансовое оздоровление или мировое соглашение. В результате решено ввести конкурсное производство для дальнейшего урегулирования долгов компании.