Рязанский суд признал банкротом компанию за долг на сумму более 22 миллионов

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом компанию ООО «ПФП «Квантэкс». Решение было принято 27 декабря 2024 года после того, как Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» подал заявление о несостоятельности предприятия. Суд ввел процедуру наблюдения, временным управляющим компании назначен В. Г. Машанов. В ходе наблюдения составили реестр требований кредиторов, в который вошли долги на общую сумму более 22 миллионов рублей. Суд установил, что у «Квантэкса» есть признаки банкротства. В результате решено ввести конкурсное производство для дальнейшего урегулирования долгов компании.

