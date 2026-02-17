Рязанские спортсмены выиграли три медали в международных соревнованиях по самбо

Рязанские спортсмены выиграли три медали 30-го международного турнира по самбо на призы президента республики Беларусь. За награды боролись спортсмены из Беларуси, России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Израиля, Германии и Таджикистана. От Рязанской области выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Родной край-спорт». Награды завоевали: Рауль Бабаев — золото в весовой категории до 88 килограммов; Дмитрий Соников — серебро в весе до 88 килограммов; Егор Осипов — бронза в весе до 98 килограммов.