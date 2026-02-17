Рязанец заживо сварился в кипятке во время ЧП на подземном паркинге

Трагедия произошла 16 февраля в микрорайоне Чертаново Северное в Москве. В районе подземной парковки прорвало трубу с кипятком, это заметил местный житель во время прогулки с собакой. Когда на место прибыли специалисты, выяснилось, что авария произошла в расположенном неподалеку коллекторе. Кипяток оттуда затопил будку охранников парковки. В ней в этот момент находился 51-летний житель Кораблина. Мужчина не смог выбраться и скончался на месте. Отмечается, что погибший работал охранником вахтовым методом и должен был передать смену через несколько дней. Знакомые кораблинца рассказали, что перед гибелью мужчина жаловался на усталость и хотел поскорее поехать домой.

Об этом сообщает « Московский комсомолец ».

