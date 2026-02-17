Российские ученые научились находить скрытые повреждения сердца

В основе технологии — наблюдение за молекулой NADH, которая накапливается, когда ткани не хватает кислорода. Она может говорить о ранних признаках ишемии — состоянии, которое может привести к повреждению сердца. Молекула светится под ультрафиолетом, и по этому свечению можно судить о состоянии клеток. Российские учёные усовершенствовали технологию и теперь анализируют не яркость этого свечения, а то, как сигнал меняется со временем — это более эффективный метод исследования. Отмечается, что новый способ поможет выявлять ранние повреждения сердечной ткани ещё до того, как они станут необратимыми. Метод поможет врачам оценивать состояние донорских сердец и контролировать орган во время сложных операций.

Российские ученые научились находить скрытые повреждения сердца. Об этом пишет «Лента. ру».

В основе технологии — наблюдение за молекулой NADH, которая накапливается, когда ткани не хватает кислорода. Она может говорить о ранних признаках ишемии — состоянии, которое может привести к повреждению сердца.

Молекула светится под ультрафиолетом, и по этому свечению можно судить о состоянии клеток. Российские учёные усовершенствовали технологию и теперь анализируют не яркость этого свечения, а то, как сигнал меняется со временем — это более эффективный метод исследования.

Отмечается, что новый способ поможет выявлять ранние повреждения сердечной ткани ещё до того, как они станут необратимыми. Метод поможет врачам оценивать состояние донорских сердец и контролировать орган во время сложных операций.