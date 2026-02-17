Против рэпера Ганвеста возбудили дело о пропаганде наркотиков

Против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) УМВД по Санкт-Петербургу возбудило административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, тексты песен направлены на психолого-лингвистическую экспертизу, проводится административное расследование.

Против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) УМВД по Санкт-Петербургу возбудило административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом 17 февраля в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, тексты песен направлены на психолого-лингвистическую экспертизу, проводится административное расследование.

Фото: скриншот из видео шоу «Кстати» на «VK Видео».