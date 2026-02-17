Писатель Дмитрий Бавильский умер в 57 лет

Бавильский — автор романов «Вавилонская библиотека» (1998), «Семейство пасленовых» (2000), «Едоки картофеля» (2001), «Ангелы на первом месте» (2002), «Нодельма» (2003), «Последняя любовь Гагарина» (2004-2007) и «Красная точка» (2017). Он получил премии «Новый мир» (2006, 2009), Андрея Белого (2014) и «Неистовый Виссарион» (2020), а также другие награды.

Писатель и журналист Дмитрий Бавильский скончался в возрасте 57 лет. Об этом РИА Новости сообщил литературовед Николай Подосокорский.

«В возрасте 57 лет в Челябинске умер Дмитрий Владимирович Бавильский, русский писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист», — написал он в своем Telegram-канале.

Бавильский — автор романов «Вавилонская библиотека» (1998), «Семейство пасленовых» (2000), «Едоки картофеля» (2001), «Ангелы на первом месте» (2002), «Нодельма» (2003), «Последняя любовь Гагарина» (2004-2007) и «Красная точка» (2017). Он получил премии «Новый мир» (2006, 2009), Андрея Белого (2014) и «Неистовый Виссарион» (2020), а также другие награды.

Фото: соцсети.