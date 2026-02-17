Переговоры РФ, США И Украины по перемирию начались в Женеве

Во вторник, 17 февраля, начался новый раунд переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Переговоры закрыты для прессы. Ожидается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

