Переговоры РФ, США И Украины по перемирию начались в Женеве
Во вторник, 17 февраля, начался новый раунд переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Переговоры закрыты для прессы. Ожидается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Об этом сообщает ТАСС.
