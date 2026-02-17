На Северной окружной столкнулись две легковушки
Отмечается, что авария произошла примерно в 15.35 17 февраля. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись два автомобиля, они перекрыли одну полосу. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Видео взято из соцсетей.