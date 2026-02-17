На 7 улицах в Рязани отключили свет
На 7 улицах в Рязани отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
Вечером во вторник, 17 февраля, электричество отключили по следующим улицам:
- Пойменная,
- Пойменный проезд,
- Карьерная,
- Павловская,
- поселок Мехзавода,
- Михайловское шоссе,
- Ситниковская.
Отключение произошло из-за технологического нарушения. Специалисты работают над устранением проблемы.