На 7 улицах в Рязани отключили свет
На 7 улицах в Рязани отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

Вечером во вторник, 17 февраля, электричество отключили по следующим улицам:

  • Пойменная,
  • Пойменный проезд,
  • Карьерная,
  • Павловская,
  • поселок Мехзавода,
  • Михайловское шоссе,
  • Ситниковская.

Отключение произошло из-за технологического нарушения. Специалисты работают над устранением проблемы.