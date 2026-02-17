МВД разъяснило инициативу по предварительному тестированию водителей на наркотики

Нововведением станет использование приборов, определяющих употребление наркотических и психотропных веществ по образцу слюны. После предварительной проверки будет приниматься решение о дальнейшем медосвидетельствовании. В МВД отметили, что применять устройства планируют только с согласия водителя. Инициатива еще не вступила в силу. Документ будет предложен для общественного обсуждения.

