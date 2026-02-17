Москалькова предложила демобилизацию участников СВО по семейным обстоятельствам

«Мы просим вас поддержать нашу инициативу и предоставить право на увольнение по чрезвычайным семейным обстоятельствам также тем, кто не заключил контракт с Минобороны», — отметила Москалькова.

Татьяна Москалькова предложила распространить право на увольнение по семейным обстоятельствам на участников СВО, не заключивших контракт с Минобороны. Об этом она заявила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Мы просим вас поддержать нашу инициативу и предоставить право на увольнение по чрезвычайным семейным обстоятельствам также тем, кто не заключил контракт с Минобороны», — отметила Москалькова.

Омбудсмен отметила две категории мобилизованных: контрактники и те, кто не заключил контракт, что является их правом. Военнослужащие без контракта не могут быть уволены, даже при наличии тяжелобольного инвалида I группы, нуждающегося в уходе. Контрактники имеют такое право.

Фото: ТАСС.