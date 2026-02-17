Конституционный суд РФ обязал продавцов принимать товары, купленные онлайн

Конституционный суд обязал магазины принимать возврат товаров любым удобным для покупателя способом, в том числе дистанционно. Причиной решения стала история мужчины из Мурманской области. В 2024 году он заказал через интернет-магазин детский комбинезон. Получив товар, покупатель понял, что он ему не подходит, но возврат был возможен только при личном визите. КС РФ пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают баланса интересов сторон при дистанционной торговле.

