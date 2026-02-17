Рязань
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
412
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
539
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
980
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 487
Конституционный суд РФ обязал продавцов принимать товары, купленные онлайн
Конституционный суд обязал магазины принимать возврат товаров любым удобным для покупателя способом, в том числе дистанционно. Причиной решения стала история мужчины из Мурманской области. В 2024 году он заказал через интернет-магазин детский комбинезон. Получив товар, покупатель понял, что он ему не подходит, но возврат был возможен только при личном визите. КС РФ пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают баланса интересов сторон при дистанционной торговле.

