Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, но с одним условием

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности выдвинуться на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах руководителя республики. Однако окончательное решение зависит от поддержки президента Владимира Путина. Кадыров сообщил, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов предложил ему участвовать от команды первого президента Ахмата Кадырова и всего народа республики. Он подчеркнул, что высокое доверие важно, но решение примет только после одобрения Путина.

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики.