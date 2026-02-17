Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 76.68 / 76.80 17/02 12:15
Нал. EUR 91.05 / 91.99 17/02 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, но с одним условием
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности выдвинуться на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах руководителя республики. Однако окончательное решение зависит от поддержки президента Владимира Путина. Кадыров сообщил, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов предложил ему участвовать от команды первого президента Ахмата Кадырова и всего народа республики. Он подчеркнул, что высокое доверие важно, но решение примет только после одобрения Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах руководителя республики. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от поддержки со стороны президента Владимира Путина. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, на недавнем заседании к нему обратился председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов с предложением участвовать в предстоящих выборах от имени команды первого президента Чечни Ахмата-Кадырова и всего чеченского народа.

Глава республики отметил, что высокое доверие, оказанное ему, очень важно, но он примет окончательное решение только при условии одобрения Путина.

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики.