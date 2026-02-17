Директор рязанского предприятия обманул налоговую на 23 миллиона рублей

Следствием установлено, что в 2024 году директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации автодорог и автомагистралей, включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах. Он оформлял фиктивные сделки по покупке товаров и услуг у ряда контрагентов. Так, он уклонился от уплаты НДС на сумму более 23 миллионов рублей. На директора предприятия завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (часть 1 статьи 199 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

