В Рязанской области женщина угрожала знакомой кухонным ножом из-за ревности

В Ряжском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней местной жительницы, ранее судимой, по делу об угрозе убийством. По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года, когда обвиняемая находилась дома и распивала спиртные напитки со своей знакомой. В ходе возникшей ссоры, вызванной ревностью, женщина схватила кухонный нож и, угрожая убийством, замахнулась на потерпевшую. За данное преступление уголовным законодательством предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

В Ряжском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней местной жительницы, ранее судимой, по делу об угрозе убийством. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года, когда обвиняемая находилась дома и распивала спиртные напитки со своей знакомой. В ходе возникшей ссоры, вызванной ревностью, женщина схватила кухонный нож и, угрожая убийством, замахнулась на потерпевшую.

За данное преступление уголовным законодательством предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.