Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 407
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В пойме Оки около Рязани начнется строительство нового микрорайона
Весной 2026 года начнется строительство нового микрорайона за гипермаркетом «Лемана Про» в Рязанской области. Об этом в сообщил «Твердый метр» со ссылкой на директора «Северной компании» Виталия Соловьева. По его словам, проект готовился несколько лет, и теперь команда готова к его реализации. Новый микрорайон не будет представлять собой сверхвысотные здания — высота домов составит не более 20-25 этажей. В рамках проекта также планируется возведение детского сада. Кроме того, всего в 500 метрах от жилого комплекса запланировано строительство большого туристического комплекса. Географически микрорайон расположится на территории Дядьковского сельского поселения, а площадь участка составит 149 тысяч квадратных метров.

Весной 2026 года начнется строительство нового микрорайона за гипермаркетом «Лемана Про» в Рязани. Об этом сообщил телеграм-канал «Твердый метр» со ссылкой на директора «Северной компании» Виталия Соловьева.

По его словам, проект готовился несколько лет, и теперь команда готова к его реализации.

По его словам, новый микрорайон не будет представлять собой сверхвысотные здания. В рамках проекта также планируется возведение детского сада. Кроме того, всего в 500 метрах от жилого комплекса запланировано строительство большого туристического комплекса с необходимой инфраструктурой для отдыха.

Географически микрорайон расположится на территории Дядьковского сельского поселения, а площадь участка составит 149 тысяч квадратных метров. Отмечается, что в этой части рязанской агломерации уже активно работают несколько застройщиков. Эксперты надеются, что конкуренция приведет к улучшению условий для покупателей.