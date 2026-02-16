В пойме Оки около Рязани начнется строительство нового микрорайона

Весной 2026 года начнется строительство нового микрорайона за гипермаркетом «Лемана Про» в Рязани. Об этом сообщил телеграм-канал «
По его словам, проект готовился несколько лет, и теперь команда готова к его реализации.
По его словам, новый микрорайон не будет представлять собой сверхвысотные здания. В рамках проекта также планируется возведение детского сада. Кроме того, всего в 500 метрах от жилого комплекса запланировано строительство большого туристического комплекса с необходимой инфраструктурой для отдыха.
Географически микрорайон расположится на территории Дядьковского сельского поселения, а площадь участка составит 149 тысяч квадратных метров. Отмечается, что в этой части рязанской агломерации уже активно работают несколько застройщиков. Эксперты надеются, что конкуренция приведет к улучшению условий для покупателей.