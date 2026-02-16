В пойме Оки около Рязани начнется строительство нового микрорайона

Весной 2026 года начнется строительство нового микрорайона за гипермаркетом «Лемана Про» в Рязанской области. Об этом в сообщил «Твердый метр» со ссылкой на директора «Северной компании» Виталия Соловьева. По его словам, проект готовился несколько лет, и теперь команда готова к его реализации. Новый микрорайон не будет представлять собой сверхвысотные здания — высота домов составит не более 20-25 этажей. В рамках проекта также планируется возведение детского сада. Кроме того, всего в 500 метрах от жилого комплекса запланировано строительство большого туристического комплекса. Географически микрорайон расположится на территории Дядьковского сельского поселения, а площадь участка составит 149 тысяч квадратных метров.

