В Рязани поздравили двух ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеями

В Рязани поздравили двух ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеями. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Анне Лакаткиной исполнилось 105 лет. Заместитель главы администрации Евгения Власова вручила труженице тыла подарок, цветы и письмо от президента Владимира Путина.

По словам дочери ветерана, когда началась война, Анна Лукьяновна помогала в обороне Москвы, рыла окопы и трудилась на ткацкой фабрике. Ей пришлось вернуться домой, в Спасский район, чтобы воспитывать младших братьев и сестер.

Анна Лукьяновна работала в колхозе, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и званием «Ветеран труда».

Заместитель руководителя аппарата Михаил Тихонский поздравил Анну Лукину. Он вручил труженице тыла, которой исполнилось 100 лет, цветы и подарок.