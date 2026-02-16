В России могут ввести дресс-код для посетителей спортзалов

Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести закон, который будет регулировать внешний вид посетителей фитнес-центров и спортзалов. Об этом пишет «Абзац». Он считает, что необходимо установить определенные нормы приличия, чтобы создать комфортную атмосферу для всех, особенно для семей с детьми. Иванов отметил, что речь не идет о строгих запретах, а о простых правилах: например, чтобы живот был прикрыт, а белье не просвечивало. Он предложил внести изменения в закон «О физической культуре и спорте» и разработать типовые правила посещения спортзалов с обязательным дресс-кодом.

Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести закон, который будет регулировать внешний вид посетителей фитнес-центров и спортзалов. Об этом пишет «Абзац».

Он считает, что необходимо установить определенные нормы приличия, чтобы создать комфортную атмосферу для всех, особенно для семей с детьми.

Иванов отметил, что речь не идет о строгих запретах, а о простых правилах: например, чтобы живот был прикрыт, а белье не просвечивало. Он предложил внести изменения в закон «О физической культуре и спорте» и разработать типовые правила посещения спортзалов с обязательным дресс-кодом.

Также планируется, что спортивные учреждения, получающие госфинансирование, должны будут включить эти правила в свои внутренние регламенты и информировать об этом клиентов.

Администрации залов получат право отказывать в обслуживании тем, кто не соответствует установленным нормам. В случае конфликтов они смогут вызвать полицию за мелкое хулиганство.