В РФ может появиться закон о традиционных духовно-нравственных ценностях

«Возможно, должен появиться закон новый федеральный, который бы позволил далее транслировать эти ценности в нашу жизнь и воспитывать граждан патриотически настроенных и понимающих ценность нашей особой идентичности российской», — сказал Развожаев.

В России может появиться новый закон о традиционных духовно-нравственных ценностях. Об этом сообщил в интервью «Вести» губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавляющий профильную комиссию Госсовета.

«Возможно, должен появиться закон новый федеральный, который бы позволил далее транслировать эти ценности в нашу жизнь и воспитывать граждан патриотически настроенных и понимающих ценность нашей особой идентичности российской», — сказал Развожаев.